"PARA KAZANAMIYORUZ"

Nazan Şoray, “Eskisi gibi albüm satıp paralar kazanamıyoruz. O eski mekanlar kalmadı. Önceden bir yere giriyorduk 2,5 ay çalışıyorduk. Şimdi haftada bir gün ya da iki gün çalışıyorlar. Eğlence sektörü çok değişti” dedi.