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        Haberler Magazin Nazan Öncel’in adı bir sokağa verildi - Magazin haberleri

        Nazan Öncel’in adı bir sokağa verildi

        İzmir Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı ve Yalı Mahalleleri arasındaki sokağa Nazan Öncel'in ismini verdi

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 10:31
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        Adı sokağa verildi
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        Karşıyaka Belediye Başkanlığı, 19 Aralık 2022 tarihli önergeyle Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki ortak yol olan 6323 Sokağı Nazan Öncel Caddesi olarak değiştirme kararı aldı.

        Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu işaretli yerin adı artık Nazan Öncel Caddesi, verdiği sözü tutan başkana Cemil Tugay denir. Eylül gelsin, kurdele keseceğiz" ifadelerini kullandı.

        AYLİN ASLIM: ÖNÜNDE GİDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRECEĞİM

        Nazan Öncel’in paylaşımına yorum yapan şarkıcı Aylin Aslım da "Ah! Ne güzel, ne tatlı, ne de harika bir haber ya! Önünde gidip fotoğraf çekilmek de bir hedef olarak notlarımıza yazılsın şimdi" dedi.

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        #nazan öncel
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