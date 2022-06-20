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Haberler Magazin Nazan Öncel'in ev hali: Şarkı da yazarım, fistan da dikerim - Magazin haberleri

Nazan Öncel'in ev hali

Nazan Öncel, iğne ipliği eline alıp sahne kıyafetini kendisi dikti. Ev halini paylaşan ünlü şarkıcı, o anlarda çekilen videoyu da "Şarkı da yazarım, fistan da dikerim" notuyla paylaştı

20.06.2022 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
Nazan Öncel'in ev hali: Şarkı da yazarım, fistan da dikerim - Magazin haberleri
Nazan Öncel'in ev hali
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HABERTURK.COM

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, 1 Temmuz'da vereceği konserin hazırlıklarına başladı. Eline iğne ipliği alan Öncel, kıyafet dikti.

O anları telefonunun kamerasıyla kayıt altına alan 66 yaşındaki şarkıcı, "Şarkı da yazarım, fistan da dikerim" notuyla yayınladı.

Nazan Öncel'in paylaşımı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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