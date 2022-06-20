Nazan Öncel'in ev hali

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, 1 Temmuz'da vereceği konserin hazırlıklarına başladı. Eline iğne ipliği alan Öncel, kıyafet dikti.

O anları telefonunun kamerasıyla kayıt altına alan 66 yaşındaki şarkıcı, "Şarkı da yazarım, fistan da dikerim" notuyla yayınladı.

Nazan Öncel'in paylaşımı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.