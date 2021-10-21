"İyi ki sokak kızı olmuşum!"

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Usta sanatçı Nazan Öncel, geçtiğimiz akşam müzikseverlerle, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde buluştu. Konsere alkışlar eşliğinde başlayan Öncel, "Çok duygulandım. İyi ki geldiniz, tekrar buluştuğumuz için çok mutluyum. Şarkılar şifacıdır." dedi.

'Seni Bugün Görmem Lazım' şarkısıyla konseri başlatan 65 yaşındaki sanatçı, 'Bir Hadise Var', 'Erkekler de Yanar', 'Bu Havada Gidilmez' gibi sevilen parçalarını sevenleriyle birlikte söyledi.

Konser esnasında seyirci ile sohbet eden Nazan Öncel, "1969'da sahneye çıktığımda 13 yaşındaydım. Tanınan biri olsaydım 'Küçük Nazan' diyeceklerdi. Neyse ki direkten dönmüşüm de sokak kızı olabilmişim” dedikten sonra 'Sokak Kızı' şarkısını seslendirdi.

"İlk albümümü çıkardığımda kotla bot giyiyorum diye 'uçuk kaçık' dediler ama bu şarkıların tarih yazacağından haberleri yoktu." ifadelerini kullanan Öncel, eski ve yeni şarkılarını ard arda söyledi.