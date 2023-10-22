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        Haberler Magazin Nazan Öncel hastane odasından seslendi: Beni bu güzel havalar mahvetti - Magazin haberleri

        Nazan Öncel hastane odasından seslendi: Beni bu güzel havalar mahvetti

        Nazan Öncel, hastanelik oldu. Sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren şarkıcı, "Beni bu güzel havalar mahvetti. Her konser sonrası yolum bir kere buraya düşüyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:23
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          Nazan Öncel, hayranlarını korkuttu. Konser sonrası soluğu hastanede alan Öncel, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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          Hastane odasında çekilen bu fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: Şairin dediği gibi; 'Beni bu güzel havalar mahvetti.' Her konser sonrası yolum bir kere buraya düşüyor. Ateş v.s. Arkadaşım Nükhet Duru, 'Kurşun döktürelim nazar bu' diyor. Üç güne bir şeyim kalmazmış. Öyle diyelim öyle olsun.

          Nükhet Duru ise fotoğrafa tekrar "Nazar bu. Kurşun döktürelim" yorumunda bulundu.

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          GEÇEN AY DA HASTANELİK OLMUŞTU

          Öte yandan Nazan Öncel, geçtiğimiz ay da hastanelik olmuştu. Tansiyonunun düşmesinin ardından aniden bayıldığını söyleyen Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk. Serum tedavisi vesaire... Sigarayla da vedalaştık" demişti.

          Fotoğraflar: Instagram

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