Nazan Öncel hastane odasından seslendi: Beni bu güzel havalar mahvetti

Hastane odasında çekilen bu fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: Şairin dediği gibi; 'Beni bu güzel havalar mahvetti.' Her konser sonrası yolum bir kere buraya düşüyor. Ateş v.s. Arkadaşım Nükhet Duru, 'Kurşun döktürelim nazar bu' diyor. Üç güne bir şeyim kalmazmış. Öyle diyelim öyle olsun.

Nükhet Duru ise fotoğrafa tekrar "Nazar bu. Kurşun döktürelim" yorumunda bulundu.