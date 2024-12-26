Nazan Kesal'dan, erken yeni yıl mesajı
Ünlü oyuncu Nazan Kesal, sosyal medya hesabından erken yeni yıl mesajı paylaştı; "İyiliğe yol alan herkesin yeni yılı kutlu olsun"
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Nazan Kesal, sosyal medya hesabından ardı ardına birçok fotoğrafını sevenleriyle paylaştı.
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Nazan Kesal, yeni yıl öncesi yaptığı paylaşımlarla bir de erken yeni yıl mesajı ekledi.
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Nazan Kesal’ın paylaşımında yer alan yeni yıl dilekleri ise şu şekilde;
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"2025; barışın, adaletin ve özgürlüğün yılı olsun. İyi kalpliler, iyiliğe yol alan herkesin yeni yılı kutlu olsun. Gönlünüzce bir yıl geçirmeniz dileğiyle."
Fotoğraflar: Instagram