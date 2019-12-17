"ÇOK MUTLUYUZ"

Elmas, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Film gibi bir kare vardı. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbom'luluğumuz. Erol'u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım" dedi.