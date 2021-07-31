Voleybolcu Naz Aydemir Akyol, Türk voleybolunun uluslararası alanda ki başarılarını aktardı. Akyol, "Çok planlı ve programlı çalışan federasyonumuz var. Bizler yarın öbür gün emekli olduğumuzda aşağıdan yerimize gelecek çok sağlam oyuncularımız var. Federasyonun yanında teknik ekibimiz, oyuncular bir aile gibi kenetleniyor. İyide de kötüde de hep beraber kenetleniyor olabilmemiz ve mücadeleden hiç kopmuyor olmamız bunun en büyük nedeni. Türk voleybolcular olarak her geçen gün daha da büyüyen şekilde dünyaya adımızı duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

NAZ AYDEMİR AKYOL KİMDİR?

Doğum Yeri: İstanbul

Boy / kilo: 186 cm / 68 kg

Doğum Tarihi: 14 08 1990

Mevki: Pasör

Oynadığı Takım: Fenerbahçe



Naz Aydemir Akyol, 14 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Akyol, Türk sporunu voleybol branşında, pasör mevkiisinde temsi etmektedir. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Naz Aydemir Akyol, eski milli basketbolcu Cenk Akyol ile evlidir.