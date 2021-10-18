Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ile Melinda Gates'in kızı Jennifer, Mısırlı bir Müslüman olan Nayel Nassar ile evlendi. Vatandaşlar Nayel Nassar kimdir? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Nayer Nassar hakkında...
NAYEL NASSAR KİMDİR?
Nayel Nassar, 21 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. Nassar, Chicago'da doğdu ve 2009'da Kaliforniya'ya geri dönmeden önce Kuveyt'te büyüdü Mısırlı Amerikalı bir profesyonel binicidir. İlk olarak beş yaşında ata binmeye ve on yaşında atlamaya başladı. Nasser, 2013, 2014 ve 2017 yıllarında Uluslararası Binicilik Sporları Federasyonu (FEI) Engel Atlama Dünya Kupası Finallerine ve 2014 yılında FEI Dünya Binicilik Oyunlarına katılmaya hak kazandı. Paris'teki Longines FEI Dünya Kupası Finallerinde yarışmıştır.
Nassar, Longines Masters of New York'un büyük finali olan 400.000$'lık Longines New York Grand Prix'sini evine götürdü. Aynı yarışta hem Longines Speed Challenge'ı hem de Longines Grand Prix'sini kazanan ve aynı atla bunu yapan ilk binicidir.
2012 yılında Kış Binicilik Festivali'nde Artisan Farms Genç Binici Grand Prix Serisini kazandı.
Nasser, 2013, 2014 ve 2017 yıllarında Uluslararası Binicilik Sporları Federasyonu (FEI) Gösterisi, Engel Atlama Dünya Kupası Finallerine ve 2014 yılında FEI Dünya Binicilik Oyunlarına katılmaya hak kazandı. Ayrıca Paris'teki Longines FEI Dünya Kupası Finallerinde yarıştı. Ayrıca, düzenli olarak uluslararası Grand Prix pistinde yarışmaktadır.
Şubat 2019'da Longines FEI Dünya Kupası Engel Atlama Wellington'da yarışı 38.15 saniyede bitirdikten sonra kupayı kazandı. Daha önce, 2012'de Kış Binicilik Festivali'nde Artisan Farms Young Rider Grand Prix Serisini kazanmıştı. 2012 Londra Yaz Olimpiyatları'nda Mısır'ı temsil etti.
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