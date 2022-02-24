Navalny'den Ukrayna'nın işgaline tepki

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Cezaevindeki Rus muhalif lider Aleksey Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırmasına tepki gösterdi. Navalny, Ukrayna'nın işgaline karşı olduğunu söyledi.

Navalny'nin bağımsız haber kuruluşu Dozhd tarafından yayınlanan videosunda "Bu savaşa karşıyım" ifadelerini kullandı.

Navalny, "Rusya ile Ukrayna arasındaki bu savaş, Rus vatandaşlarının hırsızlıklarını örtbas etmek ve dikkatlerini ülke içindeki sorunlardan başka yöne çekmek için başlatıldı" dedi.

Hapishane üniforması giyen Navalny, savaşın "çok sayıda kurbana, yok edilmiş geleceklere ve Rusya vatandaşlarının bu yoksullaşma çizgisinin devam etmesine yol açacağını" söyledi.