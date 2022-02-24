Çernobil endişesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus işgal güçleri"nin Çernobil nükleer santralini ele geçirmeye çalıştıklarını duyurdu.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini belirtti.
"Rus işgal güçleri"nin Çernobil santralini ele geçirmeye çalıştığını aktaran Zelenskiy, bunun tüm Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu ifade etti.
Ukrayna İçişleri Bakanı Herashchenko'nun danışmanı, Çernobil bölgesindeki çatışmaların nükleer atık depolarına zarar verebileceğini ve bu durumda Avrupa'yı Belarus'u ve Ukrayna'yı radyoaktif bulutun kaplayabileceğini belirtti.
Danışman Anton Herashchenko, "Radyoaktif atık depolama birimini korumaktan sorumlu Ulusal Muhafız birlikleri şiddetli bir direniş gösteriyor" dedi, bir top mermisinin isabeti durumunda oluşabilecek radyoaktif toz bulutuna karşı uyardı.
ÇERNOBİL FACİASI
1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe nükleer kaza meydana gelmişti. Patlama sonucu çevreye, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayıldı.
Çernobil nükleer faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu.
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