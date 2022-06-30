NATO, Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük yeniden yapılanmaya gidiyor: 'Rusya birlik ülkelerine direkt tehdit'
NATO ülkeleri, Madrid zirvesinde alınan tarihi kararlar çerçevesinde, 'temelden bir dönüşümü" uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Genel Sekreter Jens Stoltenberg yeni dönemi, "NATO liderleri, yeni güvenlik tehdidi karşısında, savunmamızın ve caydırıcılığımızın temelden değişimi üzerinde uzlaştı" sözleriyle duyurdu.
NATO Madrid zirvesinde alınan tarihi kararlar çerçevesinde, 'temelden bir dönüşümü" uygulamaya koymaya hazırlanıyor.
Genel Sekreter Jens Stoltenberg yeni dönemi, "NATO liderleri, yeni güvenlik tehdidi karşısında, savunmamızın ve caydırıcılığımızın temelden değişimi üzerinde uzlaştı" sözleriyle duyurdu.
11 sayfalık sonuç Stratejik Konsept belgesi, Rusya'yı birlik ülkelerine ve Avrupa Atlantik bölgesinin barış ve istikrarına direkt tehdit olarak tanımlıyor.
Metinde birliğe karşı nükleer saldırı düzenlenmesi durumumda, düşmana ağır bedele mal olacak yanıt verme kapasitesi ve kararlılığının olduğu kaydediliyor.
Moskova ile iletişim kanallarının, gerilimin artmasını önlemek için açık tutulması gerektiği vurgulanıyor.
Üzerinde anlaşılan yeni strateji ile ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı da artırılacak.
Polonya'da da kalıcı bir askeri üs kurulacak ve İspanya'ya ek Amerikan savaş gemileri gönderilecek.
Aynı zamanda, İngiltere'ye savaş uçakları Romanya'ya kara birlikleri konuşlandırılıyor.
Tüm bu dönüşüm için ABD Başkanı Joe Biden, "NATO'ya her zamankinden fazla ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
Biden 5. maddeyi hatırlattı
Stoltenberg de birliğin, Soğuk Savaş döneminden bu yana en büyük yapılanmaya gittiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna işgaline karşılık olarak oluşturulan yeni askeri yapılanma ile 300 bin NATO askeri gelecek yıla kadar yüksek hazırlık seviyesine ulaştırılacak. Şu anda bu sayı 40 bin civarında bulunuyor.
Başkan Biden NATO'nun karada, havada ve denizde, her yönden güçlendirileceğini söyledi.
Birliğin her karış toprağını savunmaya kararlı olduklarını söyleyen Biden, "Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır derken ciddiyiz" dedi.
İngiltere Savunma Bakanlığı da NATO bünyesindeki asker sayısının artırılacağını duyurdu.
Nasıl bir askeri yapılanmadan söz edildi?
ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı özellikle kıtanın doğusunda artırılıyor. Buna göre:
5. Kolordu Karargahı kalıcı bir şekilde Polonya'ya yerleşecek.
İspanya'daki ABD savaş gemilerinin sayısı 4'ten altıya çıkarılacak.
Romanya'ya toplam 5 bin kişilik bir harekat gücü dönüşüm içinde bu ülkede olacak.
F-35 jetlerinden oluşan iki uçak filosu daha İngiltere'ye yerleştirilecek.
Almanya ve İtalya için yeni hava savunma kapasiteleri öngörülüyor.
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NATO, Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük yeniden yapılanmaya gidiyor: 'Rusya birlik ülkelerine direkt tehdit'/nato-soguk-savas-donemi-sonrasi-en-buyuk-yeniden-yapilanmaya-gidiyor-rusya-birlik-ulkelerine-direkt--3473678
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