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NATO Savunma Bakanları, Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda bir araya geldi

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Brüksel'deki toplantılarının ikinci gününde bir araya geldi.

Giriş: 16.06.2023 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
NATO Savunma Bakanları, Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda bir araya geldi
AA

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını görüşeceklerini söyledi.

Avrupa savunma planlarını gözden geçireceklerini belirten Stoltenberg, savunma sanayisi üretiminin artan talebi karşılayabilmesine yönelik adımlar atacaklarını dile getirdi.

Stoltenberg, yeni ve daha iddialı bir savunma yatırım taahhüdü geliştireceklerini, bu çerçevede gayrisafi milli hasılanın en az yüzde 2'sinin savunmaya ayrılması için anlayış oluşturulmasını beklediğini ifade etti.

Bakanlar düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'na, NATO üyeliğine davet edilen İsveç'in Savunma Bakanı Pal Jonson da katıldı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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