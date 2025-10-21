Donald Trump NATO Genel Sekreteri ile görüşecek
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin 21-22 Ekim tarihlerinde Washington'ı ziyaret edeceği bildirildi. Rutte ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.
Giriş: 21.10.2025 - 22:30 Güncelleme: 21.10.2025 - 22:30
NATO Sözcüsü Allison Hart'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Rutte ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.
