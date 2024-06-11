Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den hibrit saldırılara karşı önlem çağrısı | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den hibrit saldırılara karşı önlem çağrısı

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın ve Belarus'un, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteğini baltalamak amacıyla "sabotaj girişimleri, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları" yürüttüklerini savundu. Stoltenberg, "bu farklı hibrit türleriyle" mücadele için müttefik ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 20:19 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hibrit saldırılara karşı önlem çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Belarus'tan kaynaklanan hibrit saldırılara karşı müttefik ülkelerin istihbarat paylaşımı yapmasının önemli olduğunu söyledi.

        Stoltenberg, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'nin ardından Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        B9 ülkelerinin NATO'nun savunmasında kritik rol oynadığını söyleyen Stoltenberg, bu ülkelerin İttifak'ın çok uluslu 8 muharebe grubuna ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

        Stoltenberg, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'nde müttefiklerin, Ukrayna'ya desteği daha sürekli ve kurumsal hale getirmek konusunda anlaşmasını umduğunu ifade ederek, Kiev'e her yıl yaklaşık 40 milyon avro sağlanmasının ihtiyaç olduğunu belirtti.

        REKLAM

        "UKRAYNA'YI HER MÜTTEFİK FARKLI ŞEKİLLERDE DESTEKLİYOR"

        Polonya ve Belarus sınırında yaşanan son gelişmelere ilişkin soruya Stoltenberg, "Polonya ile Belarus sınırında gördüğümüz şeyin, İttifak genelinde göçmenlerin komşuları sindirmek için kullanıldığı. Bunun, farklı türden hibrit faaliyetlerin bir örneği olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

        Stoltenberg, Rusya'nın ve Belarus'un Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteğini baltalamak amacıyla "sabotaj girişimleri, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları" yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "NATO'nun yapabileceği şey farkındalığı artırmak, bilgi alışverişinde bulunmak, kritik altyapının korunmasını artırmak ve müttefiklerin bu farklı hibrit türleriyle mücadele etmelerine yardımcı olacak şekilde istihbarat paylaşmamızı sağlamaktır."

        İttifak ülkeleri arasında Ukrayna'ya destek konusunda farklı tutumlar olup olmadığı hakkındaki soru üzerine Stoltenberg, savaşın başladığı 2022'den bu yana müttefik ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne "güçlü desteğini" bildirdiğini anımsattı.

        Stoltenberg, her müttefikin Ukrayna'ya farklı şekillerde destek sağladığının altını çizerek, bazılarının silah tedarik ederken bazılarının ise diğer desteklere odaklandığını aktardı.

        NATO'nun doğu kanadı ülkeleri Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu, 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nato
        #Ukrayna
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        CHP'den asgari ücret ve emekli maaşı talebi
        CHP'den asgari ücret ve emekli maaşı talebi
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        14 yaşındaki Burak, 294 personele aranıyor
        14 yaşındaki Burak, 294 personele aranıyor
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Habertürk Anasayfa