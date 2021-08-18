Afganistan'da Taliban karşıtı protesto: 3 ölü!

Reuters

Reuters haber ajansı, Afganistan'ın Celalabad kentindeki Taliban karşıtı protestoda en az 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Afganistan Sağlık Bakanlığı Taliban'ın saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Haberde Taliban militanlarının ateşe açtığı ve bir düzinenden fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

Reuters'a konuşan iki tanık ve eski bir polis yetkilisi, Celalabad kentinde Taliban karşıtı protestolarda çatışma yaşandığını aktardı.

Görgü tanıkları hayatını kaybeden kişilerin Afganistan'ın ulusal bayrağını Celalabad'da bir meydana dikmeye çalıştığını söyledi.

NATO YETKİLİSİ: KABİL HAVALİMANI'NDAKİ İZDİHAMDA 17 KİŞİ YARALANDI

Reuters'ın NATO yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Kabil Havalimanı'nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı.

Taliban'ın Afganistan’ın başkenti Kabil'i kuşatmasıyla binlerce kişi kentten kaçmaya çalışıyor. Dünya basını da insanların Kabil'den kaçışı sırasında meydana gelen kalabalığı ve izdihamı takip ediyor.

Son olarak Reuters'a konuşan ve kimliğini gizleyen bir NATO yetkilisi Kabil Havalimanı'nda oluşan izdihamda 17 kişinin yaralandığını söyledi.

NATO yetkilisi, Avrupa ülkelerinin diplomatlarının tahliyesini hızlandırdığını ifade etti.

AMERİKAN UÇAĞININ KANATLARINA TUTUNMAYA ÇALIŞTILAR

Taliban'ın ülkeyi terk etmek isteyenlere imkan tanınacağını söylemesinin ardından sokaklarda ve havalimanında oluşan yoğunluk kameralara yansıdı.

Kabil Havalimanı'nda kaçmaya çalışan bazı kişilerin pistten kalkan Amerikan uçağının kanat ve iniş takımına tutunmaya çalıştığı ve bazı kişilerin uçaktan düştüğü görülmüştü.