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Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekildiğini duyurmasının ardından NATO, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gıdayı silah olarak kullanmaktan vazgeçmeli, Ukrayna'daki illegal savaşını sona erdirmeli" açıklamasında bulundu.

Rusya dün, tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti. Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı bildirilmişti.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken, NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gıdayı silah olarak kullanmaktan vazgeçmeli, Ukrayna'daki illegal savaşını sona erdirmeli." dedi. Lungescu, "Rusya'yı kararını gözden geçirmeye ve anlaşmayı yenilemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ: ABD'DEN İLK AÇIKLAMA Lungescu, "Türkiye'nin yardımıyla imzalanan bu anlaşmayı tüm NATO müttefikleri memnuniyetle karşılamıştı" ifadelerini sözlerine ekledi. "BM GENEL SEKTERETERİ OLDUKÇA ENDİŞELİ" Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarri, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesine ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in oldukça endişeli olduğunu söyleyerek, "Guterres anlaşmanın devam etmesi için görüşmelerine yoğun bir şekilde devam edecek." dedi

TAHIL KRİZİ İSTANBUL'DA ÇÖZÜLMÜŞTÜ Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı. Rus yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Ekim'deki basın toplantısında, tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade ederek "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi." ifadesini kullanmıştı. *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.