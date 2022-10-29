Rusya tahıl çıkışı anlaşmasını askıya aldı

Rusya, tahıl koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını açıkladı.

Interfax'ın haberine göre Rusya, Ukrayna tahıl ihracatına yönelik olarak güvenli transit anlaşmasına katılım göstermeyecek. Haberde gece Kırım'daki Rus filosuna terörist bir saldırı olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Kırım'daki Karadeniz filosuna insansız hava aracıyla bir saldırı olduğunu ve bir mayın temizleyici aracın küçük bir hasar gördüğünü bildirdi. Bakanlık söz konusu saldırıya İngiltere'nin yardım ettiğini iddia etti. Fakat bunun için herhangi bir kanıt sunulmadı. İngiltere ise bu iddiaları reddetti.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında sevkiyatlar Ağustos ayında başlamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tahıl koridoru kapsamında 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde 354 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini, bugüne kadar taşınan toplam yük miktarının 7 milyon 860 bin tonu aştığını açıklamıştı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tahıl koridoru kapsamında, 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde toplam 354 geminin Ukrayna'nın Odessa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi. Karaismailoğlu, "Gemiler ile arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük taşındı" bilgisini paylaşmıştı.

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