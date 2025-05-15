Natalie Portman’dan Cannes’a özel nostaljik paylaşımı

Fransa'nın güneyinde yer alan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, kırmızı halı seremonisiyle görkemli bir şekilde başladı.

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(Cannes 2023)

Dünya çapında ünlü isimleri ağırlayan festivalde, yarın boy gösterecek yıldızlardan biri de Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman olacak. Portman, yapımcılığını üstlendiği 'Arco' adlı filmin Cannes’daki özel gösterimine katıldı.

(Cannes 2023)

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Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla Cannes’daki geçmiş anılarına da yer verdi. Yıllar içinde katıldığı festival görüntülerinden oluşan bir seçki sundu.

(Cannes 2023)

Natalie Portman, gönderisine şu notu düştü; "Yıllar içinde Cannes'da pek çok harika anı biriktirdim. 'Star Wars'un galası, jüride olmak, ilk yönetmenlik denememi sunmak, ilk Mountaina yapımımız 'Arco'yu gösteriyoruz."

Natalie Portman, paylaşımında Cannes’daki geçmişine ait o görüntüleri;

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