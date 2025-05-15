Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Natalie Portman’dan Cannes’a özel nostaljik paylaşımı - Magazin haberleri

        Natalie Portman’dan Cannes’a özel nostaljik paylaşımı

        Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, yapımcılığını üstlendiği 'Arco' adlı filminin özel gösterimi için Cannes Film Festivali'ne katıldı. Portman, sosyal medya hesabından geçmiş yıllara ait festival anılarını da paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 23:02 Güncelleme: 15.05.2025 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Cannes'da pek çok harika anı biriktirdim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa'nın güneyinde yer alan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, kırmızı halı seremonisiyle görkemli bir şekilde başladı.

        (Cannes 2023)

        Dünya çapında ünlü isimleri ağırlayan festivalde, yarın boy gösterecek yıldızlardan biri de Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman olacak. Portman, yapımcılığını üstlendiği 'Arco' adlı filmin Cannes’daki özel gösterimine katıldı.

        (Cannes 2023)

        REKLAM

        Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla Cannes’daki geçmiş anılarına da yer verdi. Yıllar içinde katıldığı festival görüntülerinden oluşan bir seçki sundu.

        (Cannes 2023)

        Natalie Portman, gönderisine şu notu düştü; "Yıllar içinde Cannes'da pek çok harika anı biriktirdim. 'Star Wars'un galası, jüride olmak, ilk yönetmenlik denememi sunmak, ilk Mountaina yapımımız 'Arco'yu gösteriyoruz."

        Natalie Portman, paylaşımında Cannes’daki geçmişine ait o görüntüleri;

        REKLAM

        (Cannes 2015)

        (Cannes 2015)

        (Cannes 2015)

        (Cannes 2008)

        (Cannes 2008)

        (Cannes 2005)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Natalie Portman
        #Cannes Film Festivali

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        "Hepimiz Almanca konuşurduk"
        "Hepimiz Almanca konuşurduk"
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Habertürk Anasayfa