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        Haberler Gündem Güncel Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna itiraz | Son dakika haberleri

        Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna itiraz

        Sosyal medya paylaşımlarında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluğuna avukatları tarafından itiraz edildi. Nöbetçi hakimliğe sunulan dilekçede, söz konusu paylaşımların ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine yer verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:38
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        Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna itiraz
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        Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında adliyede ifade veren Nasuh Mahruki, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        Nasuh Mahruki’nin avukatları bugün tutukluğa itiraz dilekçesi sunmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ına geldi. İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, "Müvekkil seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini paylaştığı 2 paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştır. Amacı seçim güvenliğine dikkat çekmek, seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini takipçileri ile paylaşmaktır. Müvekkil hakkında verilen tutuklama kararının ifade özgürlüğü bağlamında da değerlendirilmesi gerekmektedir. Müvekkil hakkında açılan soruşturmadan haberdar olur olmaz avukat ile adliyeye gelip savcılıkta ifade vermiştir. Tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

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        #nasuh mahruki
        #sosyal medya
        #Dezenformasyon Yasası
        #seçim
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