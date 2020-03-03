Nasıl kilo verilir?

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kontrolsüz bir şekilde alınan kilo nasıl verilir? Hızlı bir şekilde nasıl zayıflanır? Kilo vermenin yolları nelerdir? Yaz ayları yaklaşırken kilo vermek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
KİLO VERMENİN YOLLARI NELERDİR?
Düzenli egzersiz ve bölgesel egzersiz yapın;
En az 1 saat yürüyüş yapın
15x3 set halinde mekik çekin
Kettle bel ağırlıklarıyla çalışarak 20 dakikada 400 kalori yakmanıza yardımcı olur.
En az 1 saat yüzün
Bir saat boyunca ip atlayın
50 Adet şınav çekin
Beslenme alışkanlığınızı değiştirin;
Bol su için: Mutlaka bol su tüketmeye gayret edin.İçine bir miktar limon suyu ile limon dilimleri koyabilir, ayrıca portakal suyu ve salatalık dilimleri de ekleyebilirsiniz. Günde 2 - 2.5 litre su tüketmeye özen gösterilmelidir.
Kahve ve yeşilçay: Yeşil çayda bol bulunan kateşinler yağ yakımını hızlandırıyor. Dolayısıyla günde bir fincan yeşil çay içmenizde yarar var. Kahve tüketirken dikkat etmeniz gereken nokta ise şu, kremalı ağır kahveler yerine şekersiz ve sütsüz filtre kahve tercih edin.
Yemeğe başlarken salata ile başlayın: Başta tüketilen salata midede doluluk yaratacağından ana yemek porsiyonunuzu daha az tüketmenizi sağlayacaktır.
Proteine ağırlık verin: Protein miktarı arttıkça(et, balık, tavuk, süt ürünleri) kilo vermeniz kolaylaşıyor.
Sağlıklı yağlar tüketin: Sızma zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve avokadodaki yağları tüketin.
NELERDEN UZAK DURMALIYIZ?
Kızartmalar
Ekmek
Tuz
Meyve suları
Yapay tatlandırıcılar
İşlenmiş gıdalar
Şeker
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