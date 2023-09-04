NASA ve Space X'in "Crew-6" görevini tamamlayan 4 astronot, Dünya'ya döndü
NASA ve Space X tarafından ortaklaşa yürütülen Crew 6 görevini tamamlayan 4 astronot, 6 aylık görevlerinin ardından Dünya'ya döndü
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NASA ve Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından ortaklaşa yürütülen "Crew-6" görevinde yer alan 4 astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) 6 aylık görevlerinin ardından Dünya'ya döndü.
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NASA'nın internet sitesinden paylaşılan açıklamaya göre, UUİ'deki 184 günlük görevlerini tamamlayan 4 astronotun yer aldığı "SpaceX Dragon" uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville yakınlarına yerel saatle 00.17'de iniş yaptı.
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NASA ve Space X tarafından ortaklaşa yürütülen "Crew-6" görevini gerçekleştiren ekipte NASA'dan Stephen Bowen ve Woody Hoburg, Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Andrey Fedyaev ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden astronot Sultan Al Neyadi yer aldı.
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NASA Başkanı Bill Nelson, söz konusu mürettebatın, UUİ'deki görevleri sırasında yüzlerce bilimsel deneyi tamamladığını belirterek "Crew-6'nın katkıları NASA'nın Artemis programıyla Ay'a geri dönmesine, yönünü Mars'a çevirmesine ve Dünya'daki yaşamı iyileştirmesine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.
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Mürettebatın, NASA'nın Texas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan Johnson Uzay Merkezi'ne gideceği bilgisi verildi.
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Space X, geri dönen ekibin görevini devralmak üzere 26 Ağustos'ta 4 astronot göndermişti.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.