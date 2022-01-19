NASA'nın uzay aracı Curiosity'den önemli keşif

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Mars'ta yaşama dair olası ipuçlarını bulmak için 26 Kasım 2011'de fırlatılan NASA'nın uzay aracı Curiosity, 2012'den bu yana Kızıl Gezegen'de göre yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda Curiosity'nin Mars yüzeyinden toplandığı örnekler analiz edildi. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, örneklerde yaşamın kaynağı olan karbon atomlarına rastladıklarını duyurdu. Bu durum bilim insanları için oldukça önemli çünkü bu durum, Kızıl Gezegen’de yaşamın olası varlığına dair olası bir yanıt olabilir.

Hakemli bilim dergisi PNAS'ta yayımlanan araştırmanın öncülüğünü yapan profesör Christopher H. House, örneklerden bir kısmının "Avustralya'daki 2,7 milyar yıllık tortul tabakalardan alınan örneklere benzeştiğini" açıkladı.

Yapılan çalışmalar ve örneklerle Mars'ta olası yaşama dair daha fazla bilgi sahibi olunması bekleniyor.