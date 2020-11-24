NASA: Gökdelen büyüklüğünde ve Dünya'ya doğru yaklaşıyor

DHA

NASA yetkilileri, asteroidin,​büyüklüğünün bir gökdelene eşit olduğu ifade edilirken, asteroit, ‘Dünyaya Yakın Obje’ (NEO) olarak sınıflandırıldı. Asteroitte bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin değerinin 17,4 milyon ABD doları olarak tahmin edildi.

HER ASIRDA 50 BİNDE BİR İHTİMAL

Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen asterot 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.