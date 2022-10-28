NASA'dan 'Gülümseyen Güneş' paylaşımı

NASA resmi hesabı, Solar Dynamics Observatory uydusunun yeni çektiği bir 'Güneş' fotoğrafını paylaştı.

NASA'nın paylaşımı şöyle:

"Peynir de!

Bugün, NASA'nın Solar Dynamics Observatory uydusu, 'gülümseyen' Güneş'i yakaladı. Morötesi ışıkta görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya saçıldığı bölgelerdir."

Dünyamızın yaşam kaynağı Güneş, bize mutluluk saçıyor.