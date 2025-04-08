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        Haberler Dünya NASA astronotu ve iki Rus kozmonot ISS’ye gönderildi | Dış Haberler

        NASA astronotu ve iki Rus kozmonot ISS'ye gönderildi

        NASA astronotu Jonny Kim ve iki Rus mürettebat üyesinin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla gönderildiği bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.04.2025 - 11:59 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:59
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          NASA astronotu Jonny Kim ile Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Alexey Zubritsky, bugün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla gönderildi.

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          Kim, Ryzhikov ve Zubritsky'nin uzay istasyonunda yaklaşık sekiz ay kalmaları planlanıyor.

        • 3

          Bu süre zarfında mürettebat, gelecekteki uzay görevlerine hazırlık kapsamında çeşitli bilimsel araştırmalar ve teknoloji demonstrasyonları gerçekleştirecek.

        • 4

          Yeni mürettebat üyeleri, halihazırda istasyonda bulunan NASA astronotları Don Pettit, Anne McClain ve Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Takuya Onishi ve Rus kozmonotlar Alexey Ovchinin, Ivan Vagner ve Kirill Peskov’a katılacak.

        • 5

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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