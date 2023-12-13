Narsistlerin tuhaf özellikleri: Bir narsist neden asla yanınızda yürümez?
Narsistler, ilişkilerini etkileyebilecek ölçüde karmaşık kişilik özelliklerine sahiptir. Narsistlerde sıklıkla gözlemlenen ilginç davranışlardan biri de dışarı çıktıklarında partnerlerinin önünde yürüme eğilimleridir. Amerikan Travmatik Stres Uzmanları Akademi üyesi psikolog Danish Bashir, bu durumu birkaç sebebe bağlıyor. İşte, narsistlerin neden önden yürümeyi tercih ettiği ve dikkat etmeniz gereken kişilik özellikleri…
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Narsistlerin fark etmedikleri fakat diğer insanlar tarafından fark edilebilen bazı tuhaf davranışları vardır; Bu davranışlardan birkaçını düzenli olarak yapan birisini tanıyorsanız dikkatli olunmasında fayda var denilebilir. Narsist istismardan kurtulanları tedavi etmede uzmanlaşmış psikolog Danish Bashir, narsistlerin tuhaf davranışlarını ve bununla birlikte neden önden yürüdüklerine dair çıkarımlar yapıyor.
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DUYGUSAL BAĞLARI ANLAMAKTA ZORLANIRLAR
Bashir, narsistlerde empati bozukluğuna dikkat çekiyor. Narsistlerin empati yeteneği zayıftır, bu da başkalarıyla gerçek duygusal bağlar kurmalarını zorlaştırır. Empatideki bu eksiklik, yürüyüş sırasındaki davranışlarını yönlendiren önemli bir faktördür.
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Sağlıklı bir ilişkide birlikte yürümek, eşitliği ve karşılıklı saygıyı simgeler. Ancak narsistler partnerlerini geçersiz kılmanın ve ihmal etmenin bir yolu olarak önden yürümeyi tercih ederler, bu da bilinçli bir bağ koparma anlamına gelir.
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- 4
KONTROL ARZULARI YÜKSEKTİR
Bashir’e göre narsistlerin bitmek bilmeyen bir kontrol ve hakimiyet arzusu vardır. Partnerinin önünde yürümek, ilişki üzerindeki hakimiyetlerini ortaya koymanın bir yoludur. Sorumlu ve üstün olduklarına dair partnerlerine açık bir mesaj gönderirler.
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UZLAŞMADAN YOKSUNLARDIR
Narsistler partnerleriyle uzlaşmaya yanaşmazlar. Birlikte yürümek bir ilişkide bilinçsizce kabullenme ve uzlaşma anlamına geldiğinden narsistler yürüme hızı konusunda ortada buluşmayı reddederler.
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NARSİSTLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ
Sözünüzü keserler ve sadece kendi söyleyecekleri şeyleri önemserler.
Onlara kendiniz hakkında bir şey söylerseniz, sizi anlamak yerine bu durumu kendi yaşadıkları bir deneyimle ilişkilendirirler yani her şey onlarla ilgilidir.
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- 7
Narsistlerin ruh hali değişimleri ani olabilir. Örneğin, narsist bir anne çocuğuyla mutlu bir şekilde oynuyormuş gibi görünebilir ve birdenbire hiçbir neden yokken çocuğuna bağırmaya veya vurmaya başlayabilir.
Bir oyunu kaybettiklerinde çocuk gibi davranabilirler. Kazanamazlarsa oyunu herkes için mahvedebilirler.
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Sahnede bir rol oynuyorlarmış gibi sahte bir aksanla konuşabilirler ve bunun etkileyici olduğunu düşünebilirler.
Genellikle kendi kendilerine konuşurlar.
Not: Bu özelliklere sahip olmanız sizi kesin olarak narsist yapmaz. Kesin tanı ve tedavi için bir psikoloğa danışınız.
Kaynak: Mystical Raven