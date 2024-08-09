NarPOS cihazı esnafa ücretsiz sağlanacak

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, NarPOS ve PaybyMe işbirliğiyle esnafa yönelik ücretsiz barkod sistemi ve yazılım desteği sunan "hepsi bir arada" yeni nesil çözümünün hayata geçirildiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, TESK olarak birinci önceliklerinin esnafın dijital dünyada yerini almalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Hem esnaf hem de TESK açısından çok önemli bir projeyi esnafın hizmetine sunduklarına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"NarPOS ve PaybyMe işbirliğiyle esnafa yönelik ücretsiz barkod sistemi ve yazılım desteği sunan 'hepsi bir arada' yeni nesil çözümü hayata geçirildi. Projeyle esnafın masasının üstündeki tüm dijital aletler tek cihazda toplandı. Esnafımız, ihtiyacı olan sistemlere hiçbir ücret ödemeden proje kapsamında sahip olacak. Proje ortaklarımız tarafından 3 farklı pakette sunulan yeni nesil NarPOS cihazları, esnafların teknolojik yatırım maliyetlerini en aza indirerek işletme sermayelerini korumalarını sağlayacak." "ESNAF DİJİTAL DÜNYAYA AÇILACAK" Ulusal dev marketler, zincir restoranlar, online platformlar karşısında küçük marketlerin güç kazanmaları, esnaf lokantalarının, pastanelerin, büfelerin gelişmeleri ve büyümeleri için ortak bir dijital ağda bir araya gelmelerinin önemine işaret eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Ücretsiz verilecek olan bu akıllı cihazlarla esnafımız, işletmelerimiz dijital güç haline gelecek. Tek başına alım yaptığında kendisine bugüne kadar verilmeyen indirimleri/iskontoları ortak satın almayla elde edecek. Bu yüzden projemiz gücünü esnaftan, kuvvetini dijitalden alacak. Nar, bolluk ve bereketin sembolüdür. NarPOS işbirliğiyle TESK olarak başlattığımız proje, esnafımıza dijital bolluk ve bereket getirecek. Projeyle esnaf dijital dünyaya açılacak." Palandöken, projeyle "ekonominin barometresi" olan esnafın durumunun analiz edilerek kamuoyuyla paylaşılabileceğini vurgulayarak, birinci önceliklerinin bir yandan esnafın maliyetlerini aşağı çekerken aynı zamanda dijitalleşmelerine kapı açmak olduğunu kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NarPOS Kurucu Ortağı İlyas Akça da stok yönetimi, barkod okuyucu, pos gibi cihazlar için esnafın her ay para ödediğini belirterek, ücretsiz temin edilecek NarPOS ile bu sorunun ortadan kalkacağını bildirdi. PaybyMe Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Çolak da işletmelere sağladıkları ödeme çözümleriyle onların dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırmanın en büyük öncelikleri olduğuna işaret etti.