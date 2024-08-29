Narin olayı son dakika gelişmeleri 29 Ağustos: Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu, son durum nedir?
Türkiye günlerdir kaybolan Narin Güran son dakika haberlerine odaklandı. 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine en ufak bir iz bulmak için ekipler canla başla çalışıyor. En son gözaltına alınan ağabey E.G. İstanbul'a getirilmişti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Peki Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu, son durum nedir, yaşıyor mu? İşte detaylar
- 1
Narin ile ilgili son gelişmeleri milyonlar takip ediyor. Ailesinin canlı yayına katılarak kızlarının bulunmasını istemesi üzerine arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekipler seferber olurken en son gözaltına alınan ağabey E.G. İstanbul'a getirildi. Öte yandan deredeki akıntıyla giden bir terliğin Narin'e ait olmadığı belirlendi. Peki Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu, son durum nedir?
- 2
NARİN BULUNDU MU?
Narin henüz bulunmadı. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 9. gününde sürüyor.
- 3
AĞABEYİN KOLUNDAKİ İZLER NARİN'E Mİ AİT?
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyin kolundaki izler, Narin’e ait çıkmadı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izinin kardeşi Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Yapılan incelemede ağabeyin kolundaki izlerin Narin’e ait olmadığı belirlendi.
-
- 4
İSTANBUL'A GÖNDERİLEN AĞABEYİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ağabeyi İstanbul'a gönderildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
Arama çalışmaları 9'uncu günde sürerken, ağabey E.G.'nin (18) gözaltı süresi uzatıldı. Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, "Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış" dedi.
- 5
Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 8 gündür aranan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır" ifadelerine yer verdi.
- 6
4 METRELİK SU KUYUSUNDA ARAMA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran için başlatılan arama çalışmalarının 8’inci gününde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin mahalledeki su kuyularında başlattığı çalışmalar sürüyor. Dalgıç ekipler, derinliği 4 metreyi bulan su kuyularına yeniden girerek, arama çalışması yaptı. Aramalarda Narin’e bir ize rastlanmadı.
-