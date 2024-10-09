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        Haberler Gündem Güncel Narin'e ait kemik parçaları mezarına defnedildi | Son dakika haberleri

        Narin'e ait kemik parçaları mezarına defnedildi

        Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi için İstanbul'a gönderilen, çuval içerisindeki kemik parçaları, işlemlerin ardından kentte cenazesinin bulunduğu mezara açılarak defnedildi. Küçük kızın çilesi öldükten sonra da bitmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:14 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:26
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        Kemik parçaları mezarına defnedildi
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülüp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amca Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

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        Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Narin'in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır'a getirildi.

        Kemikler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta Narin'in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. Açılan mezar tekrar kapatıldı.

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        #narin güran
        #Diyarbakır
        #cinayet
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