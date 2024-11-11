BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN NARİN CİNAYETİ AÇIKLAMASI

Mahkeme heyeti ek rapor istedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Daraltılmış baz çakışmasının çok önemli bir delil olduğuna dikkat çeken Tunç, "HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor." dedi. Tunç, mahkeme heyetinin bilirkişiden ek rapor istediğini de açıkladı.

NARİN CİNAYETİ

Narin evladımızın hunharca cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Teknik çalışmalar yapılara soruşturma kapsamında değerlendirildi. HTS kayıtlarından yola çıkılarak baz kayıtlarının tespitler oldu. Daraltılmış baz kayıtlarıyla ilgili teknik çalışma belki de ilk kez gündeme geldi. Daraltılmış baz çakışması çok önemli delil. HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor.

Beyanlar doğrultusunda hepsi mahkeme tarafından değerlendirilecek. Masumiyet karinesi vardır. Şu suçludur bu suçsuzdur demek doğru olmaz. Bu soruşturma başladığında maalesef kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapıldı.

Mahkeme heyeti bilirkişiden ek rapor istedi.

Soruşturma aşamasında kişilerin lekelenmemesi ile ilgili haberlere de dikkat edilmesi gerekir. Bu bir anayasa hak. Soruşturma gizliydi. İddianame düzenlendikten sonra kamuoyuna açıldı. Bundan sonraki süreçte de yargılamayı olumsuz etkilecek yayınlardan kaçınılmalı. Mahkeme heyeti titiz bir çalışma sergiliyor. Maddi gerçeği ortaya çıkarmanın gayreti içerisinde. Narin evladımızın katillerini yargı bulacak ve hakettikleri cezayı verecekler.

NARİN’İ KİM ÖLDÜRDÜ, KATİL BULUNDU MU?

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma tam 3 gün sürdü. 3 gün boyunca sanıkların, tanıkların ve avukatların dinlendiği davada, katil yine ortaya çıkmadı.

Mahkeme; tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI 2. DURUŞMA NE ZAMAN?

Heyet, Narin Güran cinayeti davası duruşmasının 26 Aralık 2024 tarihine ertelenmesine hükmetti.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLANDI

İlk duruşmanın ardından mahkeme kararı gece saatlerinde okundu. Mahkeme ara kararda şu hükümlere vardı:

"Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen ilk duruşmada mahkeme heyetinin verdiği ara kararda şu ifadelere yer verildi:

1- Müşteki Arif Güran ve vekilinin katılına taleplerinin kabulü ile UYAP’ta katılan olarak sıfatının değiştirilmesine,

2- Diyarbakır Barosu'nun katılına talebinin kabulü ile UYAP’ta katılan olarak sıfatının değiştirilmesine, mahkememize sunmuş olduğu dilekçelerinde yer alana vekillerin UYAP’a eklenmesine,

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katılma talebinin kabulü ile UYAP’ta katılan olarak sıfatının değiştirilmesine,

4- Katılan Arif Güran vekilinin, Baran Güran isimli şahsın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebinin reddine,

5- 7, 8, 9 Kasım tarihlerinde yapılan duruşmanın SEGBİS vasıtasıyla kayıt altına alındığı anlaşıldığından, çözümü yapılması için mahkememiz kalem personelinin görevlendirilmesine,