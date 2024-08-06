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        Haberler Gündem Güncel Narcos Türkiye: Milyonlarca ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Narcos Türkiye: Milyonlarca ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon kök Hint keneviri, 110 kilogram esrar ve 269 bin kök skunk ele geçirildi. Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda da 18 bin 788 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:10
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        Narcos Türkiye: Milyonlarca ele geçirildi
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        Diyarbakır Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Bağlan Mahallesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 2 milyon kök Hint keneviri, 42 kilogram kubar, 68 kilogram toz esrar ve 269 bin kök skunk ele geçirildi.

        BİNGÖL

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda da 18 bin 788 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ilçe kırsalında arama yapan ekipler, 18 bin 788 kök Hint keneviri ele geçirdi.

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        #uyuşturucu
        #operasyon
        #Diyarbakır
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