Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim yasağının ne zaman kaldırılacağına yönelik açıklama yaptı. Bakan Tunç, Türkiye'de yayın yapan sosyal medya şirketlerinin herkes gibi hukuka uymaları gerektiğini belirterek, BTK'nın verdiği kararın katalog suçlarla ilgili olduğunu, bu konuda şirkete de bildirimde bulunulduğunu anacak şu ana kadar herhangi bir adım atılmadığını söyledi. Şirketten şu ana kadar herhangi bir adım atılmaması nedeniyle erişim yasağının devam ettiğini kaydetti.
Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.
BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok.