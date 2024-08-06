Elon Musk'tan yeni Yusuf Dikeç paylaşımı

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Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanmış, Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmadan, elleri cebinde rahat duruşuyla dünya gündemine oturmuştu.

Yusuf Dikeç'in sosyal medya platformu X'te Elon Musk ile arasında geçen diyalog çok konuşulurken, Musk'tan bir kez daha Dikeç paylaşımı geldi.

Musk, Dikeç'in yapay zeka ile hazırlanan videosunu paylaştı, Musk'ın paylaşımı saatler içinde 33 milyonun üzerinde kişi tarafından izlendi. Bu sayının kısa süre içinde 100 milyonu aşması beklenirken Türkiye'nin tanıtımına katkısının ise sayılarla ölçülemeyecek boyutta olduğu görülüyor.

MUSK: İSTANBUL'A GELMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM Dikeç dün sosyal medya hesabından Elon Musk'a "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları olimpiyatlarda elleri ceplerinde madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" sorusunu sormuştu. Yusuf Dikeç dünya gündeminde! Haberi Görüntüle REKLAM Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi Haberi Görüntüle Musk'ın Dikeç'e yanıtı ise gecikmemiş ve "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak" ifadelerini kullanmıştı. Musk bir diğer yanıtında ise, "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri" demişti.