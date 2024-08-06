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        Haberler Gündem Güncel 700 esnaf mağdur oldu! Davayı kazandı asfaltı parçaladı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        700 esnaf mağdur oldu! Davayı kazandı asfaltı parçaladı

        Adana'da 54 iş yerinin olduğu bölgeye çıkan sokaktaki asfalt, belediyeye hakkının ödenmediği iddiasıyla açtığı davayı kazanan arazi sahibince iş makineleriyle parçalandı. Bölgedeki 700 esnaf ise mağdur olduklarını belirtip yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:19 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:19
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        • 1

          Adana'da 10 yıl önce Sarıçam Belediyesi'nin imar düzenlemesiyle yapılan ve 54 iş yerinin olduğu iş merkezine çıkan sokaktaki asfalt, belediyeye hakkının ödenmediği iddiasıyla açtığı davayı kazanan arazi sahibi tarafından iş makineleriyle parçalandı.

        • 2

          DHA'nın haberine göre dükkanlarına giden sokağın yolunun yerle bir olduğunu gören iş hanının yaklaşık 700 esnafı yetkililerden çözüm bekliyor.

        • 3

          Sarıçam Belediyesi, iddiaya göre 2014'te Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'deki bir arazinin köşe bölümünü imar anlaşmasıyla sokak yaptı. 4386 numarası verilen sokak, mahalledeki 54 iş yeri bulunan iş merkezinin yolu oldu. İddiaya göre, sokağın imardan önceki arsa sahibi, Sarıçam Belediyesi'ne haklarını vermediği için dava açtı.

        • 4

          Yıllarca süren dava, arsa sahibinin lehine sonuçlandı ve arazi tekrar kendisine geçti. Arazinin bulunduğu sokaktaki asfaltı kaldırma kararı alan arsa sahibi, iş makineleri ve beraberindeki ekiple bölgeye geldi. 9 yıldır iş merkezine çıkan tek sokaktan iş yerlerine giden esnaf, yolun parçalandığını görünce şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Belediyeye durumu bildiren esnaf, soruna çözüm bekliyor.

        • 5

          "BELEDİYE, HATASINI KABUL EDİYOR"

          İş merkezinin başkanlığını yapan Uğur Taş (51), "8 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Burada 54 tane bağımsız iş yeri var. Sarıçam Belediyesi zamanında sokağın olduğu araziye imar izni vermiş. Uygulama süreci düzgün yürütülememiş ve arsa sahibiyle davalık olmuşlar. Vatandaş davayı kazanınca gelip yolu yıktırdı. İş yerlerimize giden tek yol bu. Arsa sahibi, bizden 6 milyon lira talep ediyor. Böyle bir gücümüz yok. Belediye ise kendi hatasını kabul ediyor ama şu an için çözüm bulamadı. 700 çalışan mağdur olmuş durumda. Araçlar buraya gelip gidemeyecek. Biz iş yerlerimize mal indiremeyeceğiz" dedi.

        • 6

          "YOLU OLMAYAN DÜKKANA, MÜŞTERİ GELİR Mİ"

          İş merkezinde plastik imalatı atölyesi işleten esnaf İsmail Çalışkan (41) ise yıllardır iş yerlerine giderken kullandıkları sokağın asfaltının parçalandığını görünce şaşırdıklarını söyleyerek, "54 dükkan ekmek yiyor burada. TIR, kamyon artık geçemeyecek. Çözüm bulunmasını ve yetkililerin bizi duymasını istiyoruz. Yol olmazsa, ham madde nasıl gelecek, iş nasıl yürüyecek? İşlerimiz tamamen duracak. Yolu olmayan dükkana, müşteri gelir mi? Bize bir yol göstersinler. Biz imarlı iskanlı iş yerimizde çalışamaz hale geleceğiz" diye konuştu.

        • 7
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