Bakan Şimşek'ten küresel piyasalardaki sert dalgalanmaya ilk yorum: Geçici bir panik atağa benziyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek küresel piyasalardaki sert dalgalanmaya yönelik "Küresel piyasalardaki oynaklık veya çalkantı geçici bir panik atağa benziyor" derken "Merkez üssü Japonya'dır ama yansımaları global oldu. Tetikleyen faktör ABD'nin yumuşak riski başaramaması riski ve resesyona girme riski; bilindiği gibi şirket değerlemeleri, piyasa değerlemeleri oldukça şişkin durumda. Eğer ekonomide yavaşlama olur şirket karlılıkları bunu destekleyici nitelikte olmazsa tabi ki bir düzeltme beklenebilir" diye ekledi.

Şimşek ayrıca "Uzun bir süredir Japon Yeni ile borçlanmak çok ucuzdu. Dolayısıyla Japon Yeni'nde borçlanıp onu dolara çevirip Amerikan hissesi almak Japonya'da oldukça ilgi gören bir ticaret şeklidir. Japonya'da son 1 ayda Yen'in değerlenmesi söz konusu oldu. Yen dolara karşı bir ara yüzde 13 civarında değer kazandı. Bu da faizlerin yükselmesine sebep oldu. Bununla beraber bir düzeltme geldi. Görebildiğimiz kadarıyla bugünkü piyasaya yansımaları geçicidir. Burada önemli olan Amerika'nın başarıp başaramayacağıdır. Önümüzdeki dönemde verile bu çerçevede değerlendirilecek. Japonya'da yaşanan durum hariç Piyasa yumuşak inişin başarıldığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.