Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar

Happy Workplaces, her yıl çalışanlara göndermiş olduğu anketler ve derinlemesine analizler sonrasında Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Listesini yayınlıyor. Ayrıca listeye giren şirketlerin ekonomik performanslarını izliyor. Bu yılki analiz sonuçlarına göre Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Listesine girmeyi başaran ve Borsa İstanbul'da işlem gören 24 şirketlik portföy 1 Ağustos 2023 - 1 Ağustos 2024 döneminde yüzde 95,8 oranında büyüdü. Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 100 şirketin büyüme oranı ise yüzde 46,1'de kaldı. Kurumun yaptığı hesaba göre aradaki yüzde 49,7'lik kaybın Türk ekonomisine bir yıllık maliyeti 91 milyar dolar oldu.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Happy Workplaces MENA Bölge Müdürü Prof. Dr. Türker Baş, “Mutluluk sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kazandırıyor. Happy Workplaces Global'in ‘2024 Dünyanın En Mutlu İş Yerleri' raporundaki analiz sonuçları, 2010-2024 döneminde, raporda yer alan 23 ülkenin tümünde mutlu iş yerlerinin ortalamanın üzerinde büyüdüğünü gösteriyor. Örneğin ABD'nin En Mutlu İş Yerleri, S&P 500 endeksindeki şirketlerden yüzde 50,7, Almanya'nın En Mutlu İşyerleri, DAX endeksindeki şirketlere göre yüzde 98,1, Kanada'nın En Mutlu İşyerleri S&P/TSX endeksindeki şirketlere göre yüzde 91 daha fazla büyüme kaydettiler” dedi.

Gallup'un 2024 yılında yayınladığı 142 ülkeyi kapsayan ve yaklaşık 146 bin görüşmeye dayanan Pozitif Deneyim Endeksinde Türkiye 140'ıncı sırada yer aldı. Rapora göre, Bangladeş, Mısır, Yemen, Nepal gibi ülkelerdeki insanlar, Türkiye'deki insanlara göre gün içinde daha fazla pozitif deneyimler yaşayabiliyorlar.

YÜZDE 48'İ ÖFKELENİYOR

Türkiye'deki genel mutsuzluk kaçınılmaz olarak iş yerlerine de yansıyor. Yine Gallup tarafından yayınlanan Global İş Gücünün Durumu raporu, Türkiye'nin, iş yerindeki stresin en yüksek olduğu ülke olduğunu gösteriyor. Buna göre çalışanların yüzde 68'i gün içerisinde stres yaşarken, yüzde 48'inde bu his gün içerisinde öfkeye dönüşüyor. Türkiye'de işini tutku ile yapan çalışanların oranı ise sadece yüzde 12.