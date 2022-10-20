Vücudun sağlıklı kalması ve bağışıklık sisteminin güçlü olması için düzenli nar tüketmek çok önemlidir. Nar yalnızca iç organlara ve genel sağlığa değil cilde de faydası olan bir meyvedir. Narın faydaları bu nedenle aslında saymakla bitmez.

Düzenli nar tüketen kişiler kolay hasta olmazlar. Antioksidan zengini olan nar vücudun toksinlerden de arınmasını sağlar. Ancak yine de özellikle kilo vermek isteyenler nar kilo aldırır mı? Diye merak ederler. Bu yüzden biz de bu içeriğimizde nar kilo aldırır mı? Nar kilo yapar mı, verdirir mi? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte nar ile ilgili tüm merak edilenler…

Nar Kilo Aldırır mı?

Nar herkes için faydalı bir meyvedir. Özellikle kış mevsiminde nar tüketimi daha fazla olur. Mineral ve vitamin zengini olan nar lezzetli de olduğu için çok fazla kişi tarafından sevilir. Lifli meyveler arasında sayılan nar uzun süre tok kalmaya da yardımcı olur. Yine de pek çok kişi nar kilo aldırır mı? Diye merak eder.

Ancak tersine nar uzun süre tok kalmayı sağladığından kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Özellikle kilo vermek isteyenler meyvelerin geneli şekerli olduğundan yine de meyve tüketirken porsiyonlar konusunda dikkatli olmalıdır. Nar bile kalorisi düşük bir meyve olduğu halde aşırı tüketilirse vücuda giren kalori artacağından kilo alınmasına yol açabilir. Bu yüzden bütün meyveler gibi narı da tüketirken beslenme önerilerinden fazla tüketmemek daha doğrudur.

Günde Ne Kadar Nar Yenir?

Nar insan vücudu için faydalı bir meyve olduğundan zevkle yenir. Nar antioksidan zengini olduğundan gençleşmeye bile destek vermektedir. Bunun yanında bilhassa hastalıkların daha fazla arttığı kış aylarında bağışıklık güçlü kalmasına da yardımcı olmaktadır.

Peki günde ne kadar nar yenir? Yapılan araştırmalar herkesin midesinin kendi avcu boyutunda olduğunu söylemektedir. Bu yüzden narın faydalarından yararlanmak için günde bir avuç nar tüketilmesi yeterlidir. Bu miktar kişiye ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerali sağlayacaktır.

Nar Kaç Kalori?

Özellikle diyet yaparken yenilen her şeyin kalorisi hesaplanır. Şeker oranı fazla olan meyveler için kalori daha fazla merak edilir. Bunlardan biri de nardır. Nar kış aylarının vazgeçilmez ve çok sevilen bir meyvesidir. Sağlıklı olduğu da bilindiğinden nar tüketimi çok yaygındır. Nar sevenler ve diyetlerine eklemek isteyenler mutlaka nar kaç kalori? Diye sorarlar. Narın kalorisi büyüklüğüne göre değişse bile bir narın yaklaşık 120-140 kalori civarında olduğunu söylemek mümkündür.

Nar Kilo Verdirir mi?

Sağlıklı meyveler sayılırken adından sıklıkla söz ettiren nar tam bir antioksidan zenginidir. Kış mevsiminde hastalıklardan korunmak ve bağışıklığı kuvvetlendirmek için nar birebirdir. Nar çok fazla mineral ve vitamin ihtiva eder. Yalnızca beden sağlığına değil cilt sağlığına da çok faydalıdır. Aynı zamanda narın lifli bir meyve olduğu da bilinmektedir. Bu özelliği yüzünden çok fazla kişi nar kilo verdirir mi? Diye merak eder.

Tek başına hiçbir besin direkt olarak kilo verdirmez ancak kilo vermeye yardımcı olabilir. Nar da kilo vermeye yardımcı olur, metabolizmayı hızlandırır ve yak yaktırır. Bu yüzden diyet yapanların düzenli olarak tüketebileceği bir meyvedir. Ancak yine de nar da diğer meyveler gibi şekerli olduğundan aşırı tüketildiğinde kilo aldırabilir.

Bu yüzden diyet yaparken günde bir avuçtan fazla nar tüketimi tavsiye edilmez. Siz de kilo vermek istiyorsanız diyet programınıza günde bir avuç nar ekleyebilirsiniz. Tok kalmayı da sağlayan nar bu şekilde de kilo kaybedilmesine yardımcı olmaktadır.