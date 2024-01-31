Nar Çiçeğinin Faydaları ve Zararları Neler? Nar Çiçeği Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Tüketilir?

Nar Çiçeğinin Faydaları ve Zararları Neler? Nar Çiçeği Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Tüketilir?

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C vitamini bakımından oldukça zengin olan bir bitki olan nar çiçeği, halk arasında hibiskus çayı olarak da isimlendirilmektedir. Özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı oldukça etkilidir. Nar çiçeği faydaları ve zararları nelerdir? Nar çiçeği faydaları İbrahim Saraçoğlu. Nar çiçeği cilde faydaları nelerdir? Nar çiçeği nasıl tüketilir ve neye iyi gelir? İşte, merak edilen detaylar.

Nar Çiçeği Faydaları

Sindirim sistemini düzenler; kabızlık durumunu önler ve ishale de fırsat vermez.

Nar antioksidan bir meyve olduğundan dolayı nar çiçeği de aynı özelliğe sahiptir.

Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden arındırır.

Doktor onayı ile tüketildiğinde yüksek tansiyon hastalarına olumlu geri dönüşler sağlar. Tansiyonun yükselmesini önler; dengede tutar.

İltihap sökücü özelliğe de sahiptir.

İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

Nar çiçeği çayı kanserli hücrelerin yayılmasını önler. Kanser için nar çiçeği çayı tüketerek kendinizi koruma altına alabilirsiniz.

Böbrek enfeksiyonları ve taş oluşumunu nar çiçeği çayıyla giderebilirsiniz. Nar çiçeği çayı böbrek sağlığınızı da korumaktadır.

Gargara yaparak ağızınızdaki bakterileri ve kötü kokuyu yok edebilirsiniz.

C vitamini bakımından oldukça zengin olan nar çiçeği çayı ile vücut direncinizi güçlü tutabilirsiniz.

İleri yaşlarda görülen damar sertliği ve kireçlenme problemlerine karşı önlem almak için nar çiçeğinden yararlanabilirsiniz.

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Nar Çiçeği Zararları

Hibiskus çayının birçok faydası bulunmakla birlikte bazı durumlarda tüketimi insan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.

Hamilelik süresince tüketilmesi önerilmez.

Bazı kişilerin halüsinasyon görmesine sebebiyet verebilir. Bu sebeple çayın dikkatli bir şekilde tüketilmesi ve vücutta gösterdiği etkilere dikkat edilmesi gerekir.

Bazı kişilerde alerjen etki gösterebilir; kızarıklık, kaşıntı gibi problemlere sebebiyet verebilir.

Hipotansiyonu olanların nar çiçeği çayını tüketmesi önerilmemektedir.

Nar Çiçeği Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu "Bakırı vücuttan uzaklaştırmak için hibiskus çayının tüketilmesini tavsiye etmektedir; tüketimi böylelikle Wilson hastalığına çare olmaktadır. Şeker hastalarına yardımcıdır. Kolon kanseri olanlar için, bağırsaklarda toksin emilimine engel olur. Akciğer kanserine karşıdır. Dizlerde sıvı kaybına ve romatizmaya karşı önleyicidir. Güçlü bir antioksidandır. Tansiyon dengeleyicidir. Sindirimi kolaylaştır. Kolesterol düşürücüdür. Mide kanserine karşı koruyucudur." sözleriyle nar çiçeği bitkisinin faydalarını anlatmaktadır.

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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan hibiskus kürü

1 su bardağı kaynayan suya 1 yemek kaşığı hibiskus ilave edilir. Kısık ateşte 3 dakika kadar demlenir ve ılıyıncaya kadar beklenir. Yeterli ılıklığa ulaştığında süzülüp yudum yudum tüketilebilir.

Nar Çiçeği Cilde Faydaları

Yaşa bağlı olarak meydana gelen çizgilerin giderilmesinde ve yaşlılık izlerinin durdurulmasında nar çiçeği faydalıdır. Zengin antioksidan içeriğiyle anti-aging etkisine sahiptir; ölü cilt hücrelerinin yenilenmesine katkıda bulunmaktadır. Düzenli olarak tüketildiğinde veya cilt bakım rutinlerinde kullanıldığında cildi daha sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşturur.

Nar Çiçeği Nasıl Tüketilir?

En fazla sorulan soruların başında nar çiçeğini nasıl tüketildiği gelmektedir. Nar çiçeği, kuru çiçek olarak satılmaktadır. Bu sebeple genellikle çay yapımında kullanılmaktadır. Lezzetli bir hibuskus çayı demlerken dikkat edilmesi gereken nokta demlenme süresidir. Fazla demlendiğinde acılaşarak etkisini kaybedebilir. Kaynayan suyun içine bir tutam nar çiçeği ekleyin ve 5 dakika kadar demlenmeye bırakın. Demlenme işlemi bittikten sonra süzgeç yardımcıyla süzün. Böylelikle çay içilmeye hazır hale gelecektir. Dilerseniz limon ya da bal ile bu lezzetli çayı tatlandırabilirsiniz.

Ayrıca, nar çiçeği esansı da kullanılabilir. Esans, tatlılar, içecekler ya da çeşitli yemeklerin yapımında kullanılabilmektedir. Ancak esansların doğal olmadığına ve zararlı kimyasallar içerebileceğine dikkat edilmesi gerekir.

Nar Çiçeği Neye İyi Gelir?

Zayıflamaya yardımcı olur: Nar çiçeği çayının sindirime olumlu katkısı sayesinde kilo verme süreciniz kolaylaşacak ve daha kısa zamanda daha iyi sonuçlara ulaşacaktır.

Hastalıklardan korur: Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak güçleşebiliyor. Kış aylarında sık sık hastalanıyorsanız nar çiçeği çayını tüketebilirsiniz. Çay, bolca C vitamini içermesi ve antioksidanlar yönünden güçlü olması sebebiyle vücudunuza tam bir koruma sağlar. Böylelikle hastalıklarla savaşmanıza yardımcı olur.

Şişkinlik hissini yok eder: Yemekten sonra bir fincan nar çiçeği çayı içmek sindirim sisteminize yardımcı olabilir; şişkinlik probleminizden kurtulabilirsiniz.

Kan şekerini düzenler: Diyabet hastasıysanız nar çiçeği çayıyla ani şeker değişimlerine karşı önlem alabilirsiniz. Gün içerisinde 1 ya da 2 fincan nar çiçeği çayı tüketerek kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz. Üstelik bu sayede tatlı isteğiniz azalacak, tokluk hissi elde edeceksiniz. Böylelikle hem daha fazla yemek yemenizi engeller hem de daha sağlıklı bir gün geçirmenize olanak tanır.

Nar çiçeği çayı, ağız ve diş sağlığı için de pek çok olumlu katkı sağlamaktadır. Ağınızdaki yara, diş etlerinizdeki iltihaplanma gibi şikayetlere çözüm getirmektedir. Her gün iki kez ağzınızı bir miktar nar çiçeği çayı ile çalkalamak iyileşme sürecinizi hızlandıracaktır.

Cildinizi güzelleştirir: Nar çiçeği çayı içerisindeki antioksidanlar sayesinde cildiniz parlak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşacaktır. Bunun için her gün düzenli olarak çayı tüketmenizi öneririz.

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