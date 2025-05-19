Napoli'den şampiyonluğa dev adım!
İtalya Serie A'da ilk iki sırada yer alan Napoli ve Inter, 37. haftayı birer puanla kapattı. Lider Napoli, deplasmanda Parma ile 0-0, Inter ise evinde Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Son haftaya Inter'in 1 puan önünde lider giren Napoli, 38. haftada evinde Cagliari'yi mağlup ettiği takdirde şampiyon olacak.
İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli ve Inter, 37. haftayı beraberlikle kapatırken, avantaj Napoli'de kaldı.
Lider Napoli, deplasmanda Parma ile yenişemedi. Conte'nin ekibi rakibiyle 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu.
INTER 90'DA YIKILDI!
Aynı saatte başlayan diğer maçta ise ikinci sıradaki Inter, evinde Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Bisseck ve Dumfries'in golleriyle iki kez öne geçen Milano ekibi, Pedro'nun 72 ve 90'daki (pen.) gollerine engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
Zirve yarışında alınan bu sonuçların ardından Napoli, son haftaya 79 puanla lider girdi. Inter ise 78 puanla ikinci sırada yer aldı.
NAPOLİ SON HAFTA KAZANIRSA ŞAMPİYON
Napoli 38. ve son hafta maçında evinde Cagliari'yi konuk edecek. Inter ise Como'ya konuk olacak. Napoli, Cagliari'yi mağlup etmesi halinde Inter maçının sonucuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.