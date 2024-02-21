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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Napoli-Barcelona maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Napoli-Barcelona maçı CANLI YAYIN

        Napoli-Barcelona maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli ile Barcelona karşı karşıya geliyor. İki takım da mücadeleden galip ayrılıp, 12 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 23:00 Güncelleme: 21.02.2024 - 23:36
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        Maçta müthiş heyecan!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. İtalyan ekibi Napoli, evinde İspanyol devi Barcelona'yı ağırlıyor.

        STAT: Diego Armando Maradona

        HAKEM: Felix Zwayer (Almanya)

        SAAT: 23.00

        YAYIN: Exxen

        Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen

        Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Martinez, Cancelo, Christensen, İlkay, De Jong, Yamal, Pedri, Lewandowski

        İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, ilk turda yer aldığı C Grubu'nu 10 puanla ikinci sırada tamamlayıp son 16 bileti almıştı.

        Barcelona ise H Grubu'nda elde ettiği 12 puan sonrası averajla grup lideri olup adını son 16 turuna yazdırmıştı.

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        RÖVANŞ 12 MART'TA

        Napoli ile Barcelona arasındaki rövanş karşılaşması 12 Mart'ta oynanacak. Mücadeleye Barcelona kentindeki Lluis Companys Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

        Barcelona ile oynadığı dört Avrupa kupası maçında galibiyet alamayan Napoli (2B 2M), 2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde rakibine elenmekten kurtulamadı.

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        Napoli ile oynadığı son Avrupa kupası maçını deplasmanda 4-2 kazanan Barcelona, İtalyan temsilcisine konuk olduğu bir karşılaşmada en fazla gol sevinci yaşayan iki takımdan biri oldu (diğeri Manchester City).

        İtalyan takımlarına rakip olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçını kazanamayan Barcelona (1B 2M), daha önceki 19 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını eşitledi (11G 6B 2M).

        Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında çıktığı son 10 deplasman maçının sadece birini kazanan Barcelona (4B 5M), tek galibiyetini Nisan 2019'da konuk olduğu Manchester United'dan aldı.

        Bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında uyguladığı baskının Barcelona'dan (%42) daha büyük bölümü hücum bölgesinde gerçekleşen tek takım Manchester City oldu (%44).

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