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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli: 3 - Fiorentina: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Napoli: 3 - Fiorentina: 0 MAÇ SONUCU

        İtalya Süper Kupa'da Dörtlü Final maçında Napoli, Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederek final biletini cebine koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 01:45 Güncelleme: 19.01.2024 - 01:45
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        Napoli 3 golle final biletini aldı
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        İtalya Süper Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı başladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliğindeki organizasyonun ilk maçında Napoli ile Fiorentina karşılaştı.

        Napoli 22. dakikada Giovanni Simeone, 84 ve 86. dakikalarda Alessio Zerbin'nin attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

        Fiorentina'da Jonathan Ikone 44. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

        Napoli, İnter - Lazio eşleşmesinin galibi ile finalde karşı karşıya gelecek.

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