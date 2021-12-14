"KİMSE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ!"

Rol aldığı 'Skyfall', 'Spectre' ve 'No Time To Die' adlı 'James Bond' filmleriyle tanınan Naomie Harris, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Burada şaşırtıcı olan şey; oyuncu yönetmeninin ve yönetmenin de sette olmasıydı. Ama hiç kimse bir şey söylemedi. Çünkü beni taciz eden kişi çok çok ünlü biriydi.