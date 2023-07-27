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        Haberler Dünyadan Naomi Watts: Kadınların hikâyesi bitmez - Magazin haberleri

        Naomi Watts: Kadınların hikâyesi bitmez

        54 yaşındaki Naomi Watts, bu kadar genç yaşta menopoz belirtileri yaşamanın ve bu konuda fazla bilgi sahibi olmamanın kolay olmadığını anlattı. Oyuncu, "Nasıl olur da bunun üzerine hikâye yazmaya değmez? Bu dönemde bir kadının hayatında pek çok şey olabilir. Yaşlı ebeveynlere bakmak, dağılan bir yuva, boşanma, kariyer değişikliği, işe geri dönüş... Hepsi anlamlı ve zengin hikâye anlatımı için harika malzemeler" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 09:11
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        • 1

          Geçtiğimiz ay Billy Crudup ile New York'taki bir adliyede nikâh masasına oturan Naomi Watts, samimi açıklamalarda bulundu. Watts, bir kadın olarak yaşlanmak ve menopoz sonrası aşkı bulmak hakkında konuştu.

        • 2

          Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Naomi Watts, evliliğinin ve uzun soluklu kariyerinin yaşlı kadınların köşesine çekildiği yönündeki korkularını yatıştırmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

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          "BUNUN DEĞİŞTİĞİNİ GÖRMEK GÜÇ VERİYOR"

          54 yaşındaki Naomi Watts, yaşça büyük kadınlar ve özellikle de menopoz hakkında hikâyeler anlatarak daha açık bir sohbet ortamı yaratmaya ve farkındalığı artırmaya yardımcı olmak istediğini belirtti.

          "Hâlâ çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum" diyen ünlü oyuncu, "Eskiden '40 yaşın üzerindeyseniz emekliliğe zorlanırsınız' gibi bir algı vardı. Bunun değiştiğini görmek güç veriyor. Artık kadınların hikâyelerinin belli bir yaşta bitmediği kabul ediliyor" şeklinde konuştu.

        • 4

          "ZENGİN HİKÂYE ANLATIMI İÇİN HARİKA MALZEMELER"

          Menopozun bir kadının hayatının önemli bir bölümünü tüketebileceğini söyleyen Naomi Watts, "Nasıl olur da bunun üzerine hikâye yazmaya değmez? Bu dönemde bir kadının hayatında pek çok şey olabilir. Yaşlı ebeveynlere bakmak, dağılan bir yuva, boşanma, kariyer değişikliği, işe geri dönüş... Hepsi anlamlı ve zengin hikâye anlatımı için harika malzemeler" dedi.

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          Naomi Watts, henüz 36 yaşındayken menopoza girmiş ve o dönemde insanlar bu konuda daha fazla açık olabilseydi, kendisini bu kadar yalnız hissetmeyeceğini söylemişti.

          Fotoğraflar: AP

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