Naomi Campbell'dan taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım

Taşıyıcı anne kullanıp kullanmadığı sorulduğunda Naomi Campbell şu yanıtı verdi; "Kullandım. Çocuklarım için daha iyi bir dünya diliyorum. Yüzde 110 önceliğim onlar. Okuldaki ilk günlerinde onların yanında olmam gerekiyor."

Naomi Campbell, annelik hakkında ise "Bunu seviyorum. Bu çok komik. Her gün bir sürpriz. Ne olacağını, kızımın ne söyleyeceğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.