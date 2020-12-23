"SİZE MİNNETTARIZ"

Bu hareketi ile takdir toplayan Naomi Campbell, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla şu ifadeleri kullandı:

Kendinizi gün ve gün dışında başkalarını kurtarmak için hayatlarınızı riske attığınız için teşekkür ederiz. O zaman, şimdi ve her zaman önemlisiniz. Yaptıklarınız için minnettarız. Lütfen bu küçük hediyemizi kabul edin. Tanrı sizi ve kurtarabileceğiniz her hayatı korusun.