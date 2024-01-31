Nanenin faydaları nelerdir? Kuru ve taze nane neye yarar, faydaları ve zararları nedir?

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Akdeniz ikliminin etkin olduğu bölgelerde kolaylıkla yetişen nanenin tarihi MÖ 1200'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Antik Mısır'da kullanılan bitki iyileştirici ve sakinleştirici etkisi sebebiyle pek çok alanda kullanılabilmektedir. Nanenin faydaları ve zararları nelerdir? Nane yemek neye iyi gelir? Kuru nanenin yararları ve taze nanenin faydaları nelerdir? Nanenin faydaları İbrahim Saraçoğlu. Taze nane safra kesesine iyi gelir mi? İşte, merak edilen detaylar.

Nanenin Faydaları

Vitamin ve mineral açısından da oldukça zengin olan nanenin insan vücuduna pek çok faydası bulunmaktadır. Baharat olarak sıklıkla tercih edilen nane, limonataların da vazgeçilmezidir. Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmektedir. Bunun haricinde yağ olarak da tüketilebilir. İşte, nanenin faydaları:

A, B ve B3 gibi vitaminler barındır; metabolizmanın düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Uyku bozukluklarında nanenin rahatlatıcı etkisinden faydalanılabilir.

Hazmı kolaylaştırır.

Nanede bulunan mentol sinüs rahatsızlıklarının hafiflemesine yardımcı olur.

Ana tedaviye ek olarak istenmeyen tüyler için nane kürü uygulanabilir.

Saman nezlesinde ortaya çıkan hapşırma ve kaşıntı gibi etkilerin hafifletilmesinde naneden faydalanılır.

Ağız ve diş sağlığı için faydalıdır.

Bulantı ve kusmada karşı etkilidir.

Baş ağrılarını ve migreni hafifletmeye yardımcı olabilecek mentol içerir.

Vücudun kendini yenilemesini destekler.

Nanenin Zararları

Reflü veya peptik ülser gibi mide asidiyle ilgili durumları olan kişilerde semptomları kötüleştirebilir.

Nane, safra kesesi sorunu olan kişilerde rahatsızlığı artırabilir.

Kimilerinde nane veya nane benzeri bitkilere karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Bu gibi durumlarda nane kullanımının bırakılması daha uygun olacaktır. (Kaşıntı, kızarıklık, nefes darlığı ve gözlerde sulanma vb.)

Bazı ilaçlarla etkileşime girebilir ve bunların etkinliğini azaltabilir veya artırabilir. Düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız nane kullanmadan önce doktorunuza danışmanız daha uygun olacaktır.

Hamilelik ve emzirme döneminde nane kullanmanın güvenliği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Nane Yemek Neye İyi Gelir?

Nane, sağlık açısından pek çok yararı beraberinde getirmektedir. Sindirimi rahatlatır, kilo vermeye yardımcı olur, mide bulantısını önler, yorgunluk ve baş ağrılarını giderir. Ayrıca astımın, hafıza sorunlarının ve cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır.

Kuru Nanenin Yararları

Kas ağrısı: Antispazmodik özelliklere sahiptir; kas ağrısını tedavi etmek ve hafifletmek için kasları gevşetmede etkilidir.

Mide ve sindirim sistemi: Nane aroması, sindirim enzimlerini salgılayan ve sindirimi iyileştiren tükürük bezlerini harekete geçirir, hazımsızlık ve mide şişkinliğini tedavi eder.

Mide bulantısı: Mide bulantısını ve ağrılarını geçirir.

Ateş düşürücü: Nane vücut ısısını düşürür; bu sebeple ateş düşürücü görevini görür.

Ağız ve diş: Nane yaprağını çiğnemek ağız, diş ve dildeki zararlı bakterilerle savaşarak ağız sağlığının korunmasına yardımcı olur; bu sebeple diş macunu, gargara ve diğer ağız hijyeni ürünlerinin ana bileşenlerinden biridir.

Antikanser: Nane yapraklarındaki C vitamini ve antioksidanlar serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve kanser dâhil çeşitli hastalıkları önler.

Görme sağlığı: Nane yaprakları, göz ve görme sağlığının korunmasında faydalı olan A vitamini ve beta-karoten açısından zengin bir kaynaktır.

Stres ve kaygı: Rahatlatıcı etkisi sebebiyle stresi azaltmak için kullanılır.

Solunum sistemi: Mentol aroması, solunum yollarını ve burnu açmak için antienflamatuar özelliklerinden dolayı etkilidir.

Depresyon ve yorgunluk: Nane aroması vücuda enerji verir ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

Kilo kaybı: Nane yemek, yağ yakımını uyarabilir ve artırabilir, kilo vermeye ve obeziteyi tedavi etmeye yardımcı olabilir.

Hafıza: Araştırmalar, düzenli olarak nane sakızı kullanan kişilerin diğerlerine göre daha iyi bir hafızaya ve zihinsel uyanıklığa sahip olduğunu göstermektedir. Nane tüketimi Alzheimer hastalığını önler.

Baş ağrısı ve migren tedavisi: Anti inflamatuar özellikleri sinirlerin yatışmasına yardımcı olur. Bu konuyla alakalı yapılan birçok bilimsel araştırma sonucu nanenin migrene iyi geldiğini ortaya koymuştur.

Cilt sağlığı: Nane yaprakları cilt bakımı için gerekli olan E ve D vitaminlerini içerir. Nane, ölü cilt hücrelerini yok eder ve içindeki salisilik asit, yeni cilt hücrelerinin büyümesine ve oluşmasına neden olur.

Saç sağlığı: Nane, saçın sağlıklı olmasını sağlayan, saçların uzamasını ve güçlenmesini destekleyen harika bir bitkidir.

Kan dolaşımı: Antioksidan etkisiyle damarları korur. Kalp ritminin ve kan basıncının düzenlenmesinde faydalı olur.

Taze Nanenin Faydaları

Nane yaprakları antiseptik özellikleri nedeniyle nefesinizi anında tazelemeye yardımcı olabilir.

Nane yaprakları beyin toniğidir. Çeşitli araştırmalara göre nane tüketmek uyanıklığı ve bilişsel işlevleri artırabilir. Nane yaprakları hafıza gücünü ve zihinsel uyanıklığı artırabilir.

Nane, bağışıklığınızı geliştirecek vitaminlere ve antioksidanlara sahiptir.

Güçlü ve ferahlatıcı kokusu stresi yenmeye ve zihni canlandırmaya yardımcı olabilir. Nane aromasını içinize çektiğinizde zihniniz anında sakinleşir.

Taze nane yaprakları sağlıklı bir şekilde kilo vermede önemli bir rol oynar. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

Taze nane yapraklarının güçlü antibakteriyel, antifungal ve antiinflamatuar özellikleri sivilce tedavisinde etkilidir.

Sabah saatlerinde meydana gelen mide bulantısının tedavisinde de etkilidir.

Saç dökülmesini önler ve saç büyümesini destekler.

Nane tüketmenin farklı alerji türlerinin tedavisinde bir dereceye kadar yardımcı olabileceği ortaya çıkmıştır.

Astım belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Nanenin besin içeriği oldukça yüksektir.

Nanenin Faydaları İbrahim Saraçoğlu

İbrahim Saraçoğlu'na göre radyasyona ve fazla güneş ışığına maruz kalanlar naneyi bol tüketmelidir. Yaz aylarını kuvvetli güneş ışığı altında geçirenlere, cep telefonuyla fazla konuşanlara, röntgen ve MR (emar) cihazlarıyla sürekli çalışanlara taze nane tüketmelerini tavsiye etmektedir. Bunun dışında Karaciğer enzimleri (ALT, AST, GGT veya ALP) yüksek olanların veya siroz veya da karaciğer yetmezliği şikâyeti olanların ölçülü tüketmelerini tavsiye eder.

Radyoterapi almış veya almakta olan hastalara özellikle taze nane tüketmelerini öneren Saraçoğlu, nanenin aynı zamanda zengin demir kaynağı olması sebebiyle anemi şikâyeti olan hastalara da nane tüketimini tavsiye etmektedir. Östrojen hormon seviyesini yükseltmek gerekiyorsa nane bu anlamda bulunmaz bir nimettir. Menopoz döneminde östrojen hormon seviyesi düşüklüğüne bağlı olarak bayanların vazgeçmemesi gereken bir bitkidir. Ayrıca bayanlardaki tüylenmeye karşı çözümdür.

Ancak Saraçoğlu'na göre nane tüketimi konusunda dikkat etmeniz gereken hususlar mevcut. Bunlar:

Meme kanseri hastasıysanız ve hekiminiz östrojen hormonunu baskılayıcı ilaç vermişse, nane tüketiminden kesin uzak durunuz.

Eğer ani kan şekeri düşüklüğü yaşıyorsanız veya hipoglisemi hastasıysanız, nane tüketimine karşı ölçülü olmanız gerekir.

Romatoid artirit (RA) hastalarının taze nane tüketmesinde büyük faydalar vardır.

HBV (hepatit-B) ve HCV (hepatit-C) ye bağlı olarak veya herhangi bir nedenle interferon (IFN) tedavisi alanların kuru veya taze nane tüketiminden uzak durmaları gerekir.

Taze Nane Safra Kesesine İyi Gelir Mi?

Tıbbi nanenin safra arttırıcı özelliği bulunmaktadır. Bundan dolayı yağlı besinlerin sindirimini kolaylaştırmaktadır. Safra kesesi şikâyetlerinin giderilmesinde, kimi durumlarda safra taşlarının eritilmesini sağladığı bildirilmektedir.

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