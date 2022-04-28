Namaza giderken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu Dikbıyık mevkisinde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre; Kadir Gecesi için evinden çıkıp camiye giden 3 çocuk babası Muzaffer Akkuş (72), yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken Soner Karpuz idaresindeki 61 ES 498 plakalı otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.