Nallıhan'daki sel yolu ulaşıma kapattı

DHA

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, meydana gelen sel nedeniyle Nallıhan- Ankara karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Nallıhan'da gün içinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde de devam etti. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanağın ardından meydana gelen sel, Nallıhan- Ankara karayolunun 17'nci kilometresinde ulaşımın durmasına neden oldu. Sarıyar yol ayrımına yakın bölge sel sularıyla dolarken, yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Jandarma ve Karayolları'na bağlı ekipler, sel nedeniyle kapanan yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sel nedeniyle trafiğe kapanan yol, Karayolları ve Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerinin çalışması sonucunda tekrar ulaşıma açıldı.