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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nalan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

NALAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Nalan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nalan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nalan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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NALAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Nalan ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Öğünç, sevinç.

İnleyen, inleyici.

NALAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nalan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nalan adını koymak caizdir.

NALAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nalan ismini kullanan 18.906 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nalan ismini kullanan 4.608 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nalan ismini kullanan 1.455 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nalan ismini kullanan 2.155 kişi bulunmaktadır.

NALAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nalan ismine sahip olanlar çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir; ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

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